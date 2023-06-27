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Марта Бондаренко, редактор ленты

Российские элиты могут начать искать преемника Путина после бунта Пригожина – WP

володимир путін
Фото: Getty Images

Вооруженный бунт главаря наемников Вагнера Евгения Пригожина разрушил тщательно созданный миф о том, что президент РФ Владимир Путин олицетворяет стабильность и силу.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники во влиятельных российских кругах.

Теперь в верхах российской политики и бизнеса задаются вопросом, сможет ли Путин вернуть тот миф о своей силе. Кто-то предполагает, что в настоящее время может начаться поиск преемника Путина.

Путин показал всему миру и элите, что он – никто, и ни на что не способен. Это полный крах его репутации, сказал один влиятельный московский бизнесмен.

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Другой российский чиновник считает, что контроль над страной частично утрачен. Ведь до сих пор не понятно, как вагнеровцам так легко удалось захватить главный командный пункт российской армии в Украине, не встретив сопротивления. А дальше последовало продвижение танков боевиков в сторону Москвы.

— Когда маршируют колонны из тысяч людей, и никто не может их остановить, потеря контроля очевидна, — сказал один российский миллиардер на условиях анонимности.

Также остается неясным то, как Путин мог позволить Пригожину, близкому соратнику с 1990-х годов, избежать обвинений в организации вооруженного мятежа — особенно после того, как наемники ЧВК сбили вертолеты и военный самолет ВС РФ и убили по меньшей мере 13 российских военнослужащих, по данным российских военных блогеров.

Один из московских бизнесменов считает, что должно быть дело о терроризме, так как преступления очень серьезные. Но ничего не было сделано.

Два московских бизнесмена предположили, что вагнеровцы не смогли бы беспрепятственно продвигаться так далеко по дороге на Москву, если бы часть российских спецслужб не поддерживала их.

Источники считают, что борьба Пригожина за руководство российскими вооруженными силами может представлять собой более глубокую борьбу внутри российских спецслужб за будущее президентство в России.

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Пригожин

Источник: The Washington Post
Владимир Путин, ЧВК Вагнера
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