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В ISW рассказали, почему Путин сейчас вряд ли будет заменять Шойгу

шойгу пригожин

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил некий передовой командный пункт Западной группы российских войск в Украине — это его первое публичное появление после бунта руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Западная группа войск действует на линии Купянск — Сватово в Харьковской и Луганской областях. Шойгу встретился с командующим генерал-полковником Евгением Никифоровым и поставил перед группировкой задачу не допустить продвижения украинских войск на фронте.

При этом Шойгу не посетил штаб-квартиру ВС РФ в Ростове-на-Дону после того, как город заполонили вагнеровцы, и не имел контакта с российским командованием на юге Украины.

Аналитики отмечают, что пока не понятно, заменит ли Кремль Шойгу и Герасимова.

Маловероятно, что Путин немедленно пойдет на такие радикальные изменения в командовании, поскольку это выглядело бы как уступка требованиям Пригожина.

Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали свою преданность российскому диктатору.

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Фото: скриншот

Источник: ISW
Владимир Путин, Сергій Шойгу
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