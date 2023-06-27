В ISW рассказали, почему Путин сейчас вряд ли будет заменять Шойгу
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил некий передовой командный пункт Западной группы российских войск в Украине — это его первое публичное появление после бунта руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).
Западная группа войск действует на линии Купянск — Сватово в Харьковской и Луганской областях. Шойгу встретился с командующим генерал-полковником Евгением Никифоровым и поставил перед группировкой задачу не допустить продвижения украинских войск на фронте.
При этом Шойгу не посетил штаб-квартиру ВС РФ в Ростове-на-Дону после того, как город заполонили вагнеровцы, и не имел контакта с российским командованием на юге Украины.
Аналитики отмечают, что пока не понятно, заменит ли Кремль Шойгу и Герасимова.
Маловероятно, что Путин немедленно пойдет на такие радикальные изменения в командовании, поскольку это выглядело бы как уступка требованиям Пригожина.
Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали свою преданность российскому диктатору.
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