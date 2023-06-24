Наемники ЧВК Вагнер пересекли границы РФ и вошли в Ростов-на-Дону — Пригожин
Владелец частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин сообщил, что его наемники уже вошли в российский Ростов-на-Дону.
Об этом говорится в очередном заявлении владелец вагнеровцев, которое было обнародовано в аффилированном с ним Telegram-канале.
— Мы пересекли все государственные границы, сейчас мы входим в Ростов. Не стойте у нас на пути, мы уничтожим все, что будет на нашем пути, мы протягиваем вам руку — не надо плевать в нее, — заявил Пригожин.
Он также добавил, что российское Министерство обороны “бросило срочников перекрывать дорогу ЧВК Вагнер”, но они, вроде бы, “отошли в сторону”.
— Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов, — сообщил Пригожин.
Также владелец вагнеровцев обвинил военное руководство России в лице министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в том, что были отданы приказы на уничтожение ЧВК Вагнер.
В российских соцсетях сообщалось, что несколько частей, в том числе 45-я бригада воздушно-десантных войск РФ, отказались выходить в противостояние с вагнеровцами.
Примечательно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в связи со “сложившейся ситуацией”, есть потребность в “максимальной концентрации всех сил для удержания порядка”.
— Правоохранительные органы принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома, — написал он.
Перед этим России достиг кульминации конфликт между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Министерством обороны России.
Пригожин говорил, что регулярные войска РФ атаковали позиции его наемников, после чего заявил, что руководство Министерства обороны должны быть наказаны.
— Нас 25 тыс. и мы идем разбираться… Это не военный переворот, это марш справедливости, — добавил он.
В ряде городов России были объявлены планы Крепость.
В частности, военное командование РФ и ФСБ России выступило с призывами к Пригожину остановиться.
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