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Наемники ЧВК Вагнер пересекли границы РФ и вошли в Ростов-на-Дону — Пригожин

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Владелец частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин сообщил, что его наемники уже вошли в российский Ростов-на-Дону.

Об этом говорится в очередном заявлении владелец вагнеровцев, которое было обнародовано в аффилированном с ним Telegram-канале.

— Мы пересекли все государственные границы, сейчас мы входим в Ростов. Не стойте у нас на пути, мы уничтожим все, что будет на нашем пути, мы протягиваем вам руку — не надо плевать в нее, — заявил Пригожин.

Он также добавил, что российское Министерство обороны “бросило срочников перекрывать дорогу ЧВК Вагнер”, но они, вроде бы, “отошли в сторону”.

— Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов, — сообщил Пригожин.

Также владелец вагнеровцев обвинил военное руководство России в лице министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в том, что были отданы приказы на уничтожение ЧВК Вагнер.

В российских соцсетях сообщалось, что несколько частей, в том числе 45-я бригада воздушно-десантных войск РФ, отказались выходить в противостояние с вагнеровцами.

Примечательно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в связи со “сложившейся ситуацией”, есть потребность в “максимальной концентрации всех сил для удержания порядка”.

— Правоохранительные органы принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома, — написал он.

Перед этим России достиг кульминации конфликт между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Министерством обороны России.

Пригожин говорил, что регулярные войска РФ атаковали позиции его наемников, после чего заявил, что руководство Министерства обороны должны быть наказаны.

— Нас 25 тыс. и мы идем разбираться… Это не военный переворот, это марш справедливости, — добавил он.

В ряде городов России были объявлены планы Крепость.

В частности, военное командование РФ и ФСБ России выступило с призывами к Пригожину остановиться.

ЧВК Вагнера, Росія, Ростов-на-Дону
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