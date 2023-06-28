Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW

История о посредничестве в российском бунте главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которую президент Беларуси Александр Лукашенко изложил 27 июня, унизительна для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

— Хвастовство Лукашенко своей способностью манипулировать властными агентами в ближайшем окружении Путина является унизительным для Путина, независимо от того, правда это или нет. Тот факт, что Путин не оспорил подачу Лукашенко событий и фактически публично поблагодарил Лукашенко, является еще более унизительным, — говорится в отчете, — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Лукашенко, вероятно, будет стремиться использовать присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси, чтобы расширить свои возможности для маневра в противостоянии попыткам Кремля поглотить Беларусь через Союзное государство.

В ISW отмечают, что Лукашенко, вероятно, будет стремиться жестко контролировать любые силы ЧВК Вагнера, передислоцируемые в Беларусь.

— Белорусский диктатор также может попытаться использовать ЧВК Вагнера, чтобы восстановить утраченный потенциал белорусской армии, который она в значительной степени делегировала российскому Западному военному округу, — сообщают аналитики.

Так что вагнеровцы могут помочь Лукашенко уменьшить структурную зависимость его армии от российской для выполнения оперативных функций.

Лукашенко также объявил 27 июня, что Беларусь получила неопределенное количество ядерного оружия РФ в предыдущие дни. По данным белорусской оппозиции, оно будет доставлено на 2631-ю базу хранения ракетно-авиационных боеприпасов в Прудке Витебской области.

Это интересно, учитывая, как Лукашенко может использовать размещение ядерного оружия в Беларуси, чтобы противостоять России. Теперь, имея в стране ядерное оружие и ЧВК Вагнера, Лукашенко может доказывать, что у Беларуси есть новый потенциал для защиты независимо от России, и поэтому дополнительное российское базирование в стране не нужно.

Фото: сайт президента Беларуси

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