Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода
Світ
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

История о посредничестве в российском бунте главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которую президент Беларуси Александр Лукашенко изложил 27 июня, унизительна для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

— Хвастовство Лукашенко своей способностью манипулировать властными агентами в ближайшем окружении Путина является унизительным для Путина, независимо от того, правда это или нет. Тот факт, что Путин не оспорил подачу Лукашенко событий и фактически публично поблагодарил Лукашенко, является еще более унизительным, — говорится в отчете, — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Лукашенко, вероятно, будет стремиться использовать присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси, чтобы расширить свои возможности для маневра в противостоянии попыткам Кремля поглотить Беларусь через Союзное государство.

В ISW отмечают, что Лукашенко, вероятно, будет стремиться жестко контролировать любые силы ЧВК Вагнера, передислоцируемые в Беларусь.

Смотрите также
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW

— Белорусский диктатор также может попытаться использовать ЧВК Вагнера, чтобы восстановить утраченный потенциал белорусской армии, который она в значительной степени делегировала российскому Западному военному округу, — сообщают аналитики.

Так что вагнеровцы могут помочь Лукашенко уменьшить структурную зависимость его армии от российской для выполнения оперативных функций.

Лукашенко также объявил 27 июня, что Беларусь получила неопределенное количество ядерного оружия РФ в предыдущие дни. По данным белорусской оппозиции, оно будет доставлено на 2631-ю базу хранения ракетно-авиационных боеприпасов в Прудке Витебской области.

Это интересно, учитывая, как Лукашенко может использовать размещение ядерного оружия в Беларуси, чтобы противостоять России. Теперь, имея в стране ядерное оружие и ЧВК Вагнера, Лукашенко может доказывать, что у Беларуси есть новый потенциал для защиты независимо от России, и поэтому дополнительное российское базирование в стране не нужно.

Фото: сайт президента Беларуси

Беларусь, Война в Украине, Олександр Лукашенко, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне за сутки построили переправу под Чонгарским мостом — разведка Британии
Чонгарський міст
В Киев с необъявленным визитом приехал президент Литвы
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Главное событие контрнаступления еще впереди – Резников
Олексій Резніков
Наемники ЧВК Вагнера до сих пор находятся в Украине – Пентагон
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 28.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Вокруг следы крови: в Одесской области показали жуткие последствия атаки
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Лукашенко публично унизил Путина и будет использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления РФ — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь