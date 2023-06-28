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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Лукашенко публічно принизив Путіна та використовуватиме ПВК Вагнера для зменшення тиску РФ – ISW

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Історія про посередництво у російському бунті очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, яку президент Білорусі Олександр Лукашенко виклав 27 червня, є принизливою для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

–  Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що Путін не оскаржив презентацію Лукашенком подій і фактично публічно подякував Лукашенку, є ще більш принизливим, – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Лукашенко, ймовірно, прагнутиме використати присутність ПВК Вагнера у Білорусі, щоб розширити власні можливості для маневру у протистоянні спробам Кремля поглинути Білорусь через Союзну державу.

В ISW зазначають, що Лукашенко, ймовірно, прагнутиме жорстко контролювати будь-які сили ПВК Вагнера, які передислокуються в Білорусь.

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– Білоруський диктатор також може спробувати використати ПВК Вагнера, щоб відновити втрачений потенціал білоруської армії, який вона значною мірою делегувала російському Західному військовому округу, – повідомляють аналітики.

Тож вагнерівці можуть допомогти Лукашенку зменшити структурну залежність його армії від російської для виконання оперативних функцій.

Лукашенко також оголосив 27 червня, що Білорусь отримала невизначену кількість ядерної зброї РФ у попередні дні. За даними білоруської опозиції, її буде доставлено на 2631-тю базу зберігання ракетно-авіаційних боєприпасів у Прудку Вітебської області.

Це цікаво з огляду на те, як Лукашенко може використати розміщення ядерної зброї в Білорусі, щоб протистояти Росії. Тепер, маючи в країні ядерну зброю і ПВК Вагнера, Лукашенко може доводити, що Білорусь має новий потенціал для захисту незалежно від Росії, і тому додаткове російське базування в країні є непотрібним.

Фото: сайт президента Білорусі

Білорусь, Війна в Україні, Олександр Лукашенко, Росія
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