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Лукашенко заявил, что Беларусь получила большую часть ядерного оружия, обещанного Россией

Лукашенко заявил, что Беларусь получила большую часть ядерного оружия, обещанного Россией
Фото: Факти ICTV

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что большая часть тактического ядерного оружия России, которое в Кремле хотят переместить на беларусскую территорию, уже прибыла.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 27 июня.

— Если говорить о ядерном оружии, то большая часть его уже привезена в Беларусь, не буду говорить, сколько. Удивительно, что они это не отследили, — цитируют Лукашенко  беларусские госСМИ.

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что охраной ядерного оружия не будут заниматься силы Вагнера, изгнанные из России после военного мятежа.

— Его охраняют россияне и белорусы… Никакие бойцы Вагнера не будут охранять ядерное оружие. Это наша задача, — сказал он.

Перед этим Александр Лукашенко подтверждал, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прибыл в Беларусь.

Отметим, что пока власти Соединенных Штатов, которые отслеживают различными способами передвижения ядерного оружия Россией, не подтверждали информацию о перемещении оружия массового поражения.

Напомним, в начале 2023 года российский президент Владимир Путин заявил, что у Беларуси и РФ имеются планы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. После этого глава Кремля говорил, что российские инженеры завершат строительство спецхранилища для ядерного оружия на беларусской территории к началу июля. Он также утверждал, что Москва уже передала Минску ракетный комплекс малой дальности Искандер, который может быть оснащен ядерной или обычной боеголовкой.

Беларусь не имела на своей территории ядерного после развала Советского Союза, а после обретения независимости официальный Минск решился отдать России все размещенное на территории республики Беларусь советское ядерное оружие.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Белый дом пристально наблюдает за ситуацией между Россией и Беларусью после того, как Владимир Путин объявил о планах размещения оружия массового уничтожения в РБ. Блинкен также говорил, что официальный Вашингтон “не имеет причин корректировать” ядерную позицию США в связи с объявлениями Путина и сейчас Штаты “не видят никаких признаков” того, что РФ готовится применить ядерное оружие.

Отметим, что перемещение ядерного оружия была ранее регламентировано Россией и США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (Договор о СНВ). Однако после того, как Россия приостановила участие в Договоре, Соединенные Штаты приняли контрмеры в ответ.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) писали, что переброской ядерного оружия в Беларусь Путин закрепляет контроль над соседним к РФ государством.

Источник: CNN
Беларусь, Олександр Лукашенко, Росія, Ядерна зброя
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