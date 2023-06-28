Присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси требует очень жесткого ответа НАТО – Дуда

Присутствие ЧВК Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина в Беларуси требует жесткого ответа со стороны НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции совместно с лидерами нескольких государств Североатлантического блока, сообщает Onet.

По словам Дуды, это один из главных вопросов, который, как он надеется, лидеры НАТО обсудят на Вильнюсском саммите в июле.

— По моему мнению, оно (пребывание вагнеровцев в Беларуси. – Ред.) требует определенных решений. Трудно сказать, будут ли они приняты во время предстоящего Вильнюсского саммита, потому что это достаточно сложный процесс, но, я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос, — сказал Дуда.

Президент Польши считает, что перемещение ЧВК Вагнера в Беларусь является “очень серьезной и тревожной проблемой”.

— Мы должны принять некоторые решения, очень сильные решения. По моему мнению, это требует очень жесткого ответа НАТО, — подчеркнул Дуда.

Ранее Польша, Латвия и Литва призвали усилить восточный фланг НАТО из-за перемещения ЧВК Вагнера в Беларусь.

Глава МИД Литвы заявил, что скорость, с которой вагнеровцы продвигались на Москву, свидетельствует о необходимости укрепления обороны стран Балтии.

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