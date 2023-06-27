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Марта Бондаренко, редактор ленты

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина и рассказал о функциях ЧВК Вагнера в Беларуси

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина и рассказал о функциях ЧВК Вагнера в Беларуси
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил приезд владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в Беларусь.

Как сообщает Белта, Лукашенко рассказал об этом во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

— Гарантии безопасности, как он (Путин. — Ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. — Ред.) счет, — сказал Лукашенко.

А еще самопровозглашенный президент процитировал слова своего министра обороны Виктора Хренина, который заявил, что хотел бы себе такое подразделение, как Вагнера. Лукашенко согласился с Хрениным.

Также Александр Лукашенко рассказал о роли ЧВК Вагнера после их прибытия в Беларусь.

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По его словам, командиры Вагнера могут помочь белорусским военным перенять боевой опыт, так как вагнеровцы — это штурмовые отряды на передовой в Украине. Лукашенко заверяет, что российские наемники расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет.

Также вагнеровцы могут поделиться приемами наступления и обороны. Лукашенко считает опыт ЧВК Вагнера бесценным.

ЧВК Вагнера сейчас продолжают воевать в Африке

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЧВК Вагнера сейчас продолжают воевать в Африке, в ЦАР и Мали, в частности. Российский министр уверяет, что ЧВК имеет официальные контакты в этих странах и работа будет продолжена.

Лавров поспешил заверить, что якобы никакой паники в африканских странах после попытки мятежа ЧВК Вагнера нет. ЦАР и Мали сохранят свои связи с вагнеровцами.

В свою очередь Путин на встрече с военнослужащими в Кремле заявил, что содержание ЧВК Вагнера полностью обеспечивалось государством, а с мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК более 86 млрд рублей.

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Лукашенко о размещении ядерного оружия в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется разместить у них, уже находится в стране.

Он заверил, что ЧВК Вагнера не будет охранять это оружие — заниматься охраной будут российские и белорусские военные, а обслуживать только россияне.

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Беларусь, Владимир Путин, ЧВК Вагнера
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