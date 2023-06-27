Польша, Латвия и Литва призвали усилить восточный фланг НАТО из-за перемещения ЧВК Вагнера в Беларусь

Президент Польши Анджей Дуда высказался о необходимости усиления восточного фланга НАТО.

Он назвал “негативным сигналом” то, что наемники ЧВК Вагнера перемещается в Беларусь.

— Мы сейчас проводим усиление безопасности восточного фланга НАТО — Польши и балтийских государств. Мы видим, что происходит на Востоке. Группа Вагнера перемещается в Беларусь, а это для нас крайне негативный сигнал, который мы намерены донести до наших союзников, — приводит слова Дуды польский телеканал Polsat.

По словам президента Польши, представителям НАТО необходимо воплощать в жизнь ранее принятые решения.

Также сегодня Латвия и Литва призвали Североатлантический союз укрепить свои восточные границы в ответ на ожидания, что вагнеровцы создадут новую базу в Беларуси после неудачного мятежа в России.

— Этот шаг нужно оценивать с другой точки зрения безопасности. Мы видели возможности этих наемников, — сказал журналистам глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс во время визита в Париж, пишет Guardian.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что скорость, с которой вагнеровцы продвигались на Москву, свидетельствует о необходимости укрепления обороны стран Балтии.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил приезд владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в Беларусь.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.