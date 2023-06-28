Присутність ПВК Вагнера у Білорусі потребує дуже жорсткої відповіді НАТО – Дуда
Присутність ПВК Вагнера та її ватажка Євгена Пригожина у Білорусі вимагає жорсткої відповіді з боку НАТО.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції спільно з лідерами кількох держав Північноатлантичного блоку, повідомляє Onet.
За словами Дуди, це одне з головних питань, яке, як він сподівається, лідери НАТО обговорять на Вільнюському саміті у липні.
– На мою думку, воно (перебування вагнерівців у Білорусі. – Ред.) потребує певних рішень. Важко сказати, чи вони будуть ухвалені під час майбутнього Вільнюського саміту, тому що це досить складний процес, але, я сподіваюся, що ми обговоримо це питання, – сказав Дуда.
Президент Польщі вважає, що переміщення ПВК Вагнера до Білорусі є “дуже серйозною і тривожною проблемою”.
– Ми повинні ухвалити деякі рішення, дуже сильні рішення. На мою думку, це потребує дуже жорсткої відповіді НАТО, – наголосив Дуда.
Раніше Польща, Латвія і Литва закликали посилити східний фланг НАТО через переміщення ПВК Вагнера до Білорусі.
Глава МЗС Литви заявив, що швидкість, з якою вагнерівці просувалися на Москву, свідчить про необхідність зміцнення оборони країн Балтії.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко