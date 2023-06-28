Рютте: Це буде вирішальний саміт НАТО для майбутнього України в блоці

На саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, країни військового блоку мають дати Україні чіткий сигнал щодо її майбутнього членства.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції після зустрічі в Гаазі з лідерами кількох держав НАТО.

– Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє – безумовно в НАТО, – наголосив він.

За його словами, НАТО продовжить надавати Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу, скільки буде потрібно до повного звільнення від російським окупантів.

Напередодні в МЗС заявили, що липневий саміт у Вільнюсі можна буде вважати успішним, якщо НАТО зробить рішучий крок до визначення чіткого алгоритму вступу України.

Джерело: RTL

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