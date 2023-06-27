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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В МИД объяснили, чего Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе

В МИД объяснили, чего Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: Getty Images

Июльский саммит в Вильнюсе можно будет считать успешным, если НАТО сделает решительный шаг к определению четкого алгоритма вступления Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнос на конференции в Киеве.

— Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина станет членом НАТО, к четкому алгоритму, который покажет, как и когда это произойдет, — сказал он.

По словам заместителя главы МИД, осознание того, что вступление Украины в НАТО необратимо, может стать фактором деэскалации, поскольку в конце концов РФ потеряет формальный повод для войны.

— Де-факто Украина уже является членом НАТО и эффективно защищает восточный фланг. Чтобы окончательно признать эту реальность, надо отказаться от тех мифов, которые Россия годами распространяла среди членов НАТО, объясняя там, что членство Украины в НАТО — это самая черная из красных линий. Это позволит преодолеть российский шантаж, — отметил Перебийнос.

Он выразил убеждение, что принятие факта вступления Украины в НАТО произойдет так быстро, как и ранее происходило с Болгарией, странами Балтии или Финляндией.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на саммите Украина стремится получить четкое приглашение на вступление в НАТО по упрощенной процедуре.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

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Источник: Европейская правда

Война в Украине, МЗС України, НАТО, Саміт НАТО
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