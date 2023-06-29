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Валентина Летяк, редактор ленты

Началась открытая война между башнями Кремля, будут физические уничтожения — ГУР

кремль
Фото: Pexels

Между силовыми структурами России — Федеральной службой безопасности и Минобороны — началась активная фаза войны, во время которой возможно физическое устранение конкурентов, считает представитель ГУР Андрей Черняк.

— По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми башнями Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон, — подчеркнул разведчик.

По его словам, в ближайшем окружении Путина понимают, что российский диктатор стал слаб, поэтому пытаются пробиться к власти — для ФСБ и Минобороны это шанс получить определенную политическую победу.

Что касается попытки бунта, организованного Евгением Пригожиным, и перебазирования части подразделений ЧВК Вагнера в Беларусь, здесь в ГУР пока не видят угроз для Украины.

— Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Лагеря, которые строятся для них на территории Беларуси — это для подготовки вагнеровцев. У нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси, — добавил Черняк.

Перед этим глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов среди последствий бунта Пригожина важными для Украины назвал компрометацию российского руководства, а также то, что подразделения ЧВК Вагнера больше не будут воевать против нас.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Міноборони РФ, ЧВК Вагнера, Разведка, Російська агресія, ФСБ
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