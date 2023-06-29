ЧВК Вагнера больше не существует: Подоляк оценил риски наступления из Беларуси

После неудачной попытки мятежа ЧВК Вагнера прекратит существование в привычном виде, а часть наемников, которых перебросили в Беларусь, не представляют никакой угрозы для Украины.

К тому же граница с Беларусью надежно укреплена, объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Сніданку на 1+1.

По его словам, присутствие Пригожина в Беларуси не несет никаких рисков, если говорить о вероятности наступления его боевиков на Киев, поскольку “ЧВК Вагнера больше не существует”.

— Она будет разделена на четыре части. Одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины. Отдельная часть — это бывшие зэки, которых тоже заберут на контракт в Минобороны. Еще часть подпишет контракты с Росгвардией и будет на внутреннем российском рынке, — добавил Подоляк.

Еще одну часть, как отметил советник главы ОП, вернут в Африку, где находятся главные бизнес-активы Пригожина, а остальных оставят в Беларуси тренировать местных спецназовцев.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что границы Украины на севере надежно укреплены, поэтому даже попытки вагнеровцев наступать из Беларуси на Киев равноценны самоубийству.

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