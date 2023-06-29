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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Почалася відкрита війна між вежами Кремля, будуть фізичні знищення – ГУР

кремль
Фото: Pexels

Між силовими структурами Росії – Федеральною службою безпеки та Міноборони – почалася активна фаза війни, під час якої можливе фізичне усунення  конкурентів, вважає представник ГУР Андрій Черняк.

– За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими вежами Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників сторін, що конкурують, – наголосив розвідник.

За його словами, в найближчому оточенні Путіна розуміють, що російський диктатор став слабким, тому намагаються пробитися до влади – для ФСБ і Міноборони це шанс здобути певну політичну перемогу.

Щодо спроби бунту, організованого Євгеном Пригожиним, та перебазування частини підрозділів ПВК Вагнера до Білорусі, тут в ГУР поки не бачать загроз для України.

– Вони в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони Росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі – це для підготовки вагнерівців. У нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі, – додав Черняк.

Перед цим очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов серед наслідків бунту Пригожина важливими для України назвав компрометацію російського керівництва, а також те, що підрозділи ПВК Вагнера більше не воюватимуть проти нас.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Володимир Путін, Кремль, Міноборони РФ, ПВК Вагнера, Розвідка, Російська агресія, ФСБ
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