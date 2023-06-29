ЧВК Вагнера больше не будет воевать в Украине — Буданов
После неудачного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина его наемники больше не будут воевать против Украины.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.
— ЧВК Вагнера больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой, — сказал он.
Кроме того, по словам Буданова, среди последствий бунта Пригожина значимой для Украины является компрометация российского руководства.
— В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Также нанесены потери военно-космическим силам РФ, — добавил он.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наемники ЧВК Вагнера не воюют сейчас на фронте.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко