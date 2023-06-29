ЧВК Вагнера больше не будет воевать в Украине — Буданов

После неудачного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина его наемники больше не будут воевать против Украины.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.

— ЧВК Вагнера больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой, — сказал он.

Кроме того, по словам Буданова, среди последствий бунта Пригожина значимой для Украины является компрометация российского руководства.

— В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Также нанесены потери военно-космическим силам РФ, — добавил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наемники ЧВК Вагнера не воюют сейчас на фронте.

Источник : Украинская правда

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