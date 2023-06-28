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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Вагнеровцы в Беларуси не угрожают Северу Украины — Зеленский

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Ситуация с безопасностью на Севере Украины не изменилась и находится под контролем после того, как главарь российских наемников Евгений Пригожин вылетел в изгнание в Беларусь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы.

— Вагнеровцы находятся на оккупированной территории в Украине — они были и есть в Луганской области, — сказал он.

Таким образом Владимир Зеленский подтвердил, что некоторые из боевиков группировки ЧВК Вагнера остались на украинских землях после боевых действий на Донбассе и, в частности, в Бахмуте.

Его также спросили, присутствуют ли наемники ЧВК Вагнера в Беларуси, на что украинский лидер ответил, что даже если так, то не считает этот “контингент очень большим”.

— Наша армия считает, что ситуация на Севере нашей страны неизменна и находится под нашим контролем, — сказал президент Украины.

Он добавил, что повторение наступления россиян в Украину с севера невозможно, поскольку Силы обороны Украины сегодня мощные не на словах.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским говорил, что присутствие вагнеровцев и их главаря Евгения Пригожина в Беларуси требует жесткого ответа со стороны НАТО.

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Источник: Офис президента
Беларусь, Война в Украине, Владимир Зеленский, ЧВК Вагнера, Росія
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