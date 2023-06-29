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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ПВК Вагнера більше не існує: Подоляк оцінив ризики наступу з Білорусі

ПВК Вагнера більше не існує: Подоляк оцінив ризики наступу з Білорусі
Фото: Офіс президента

Після невдалої спроби заколоту ПВК Вагнера припинить існування у звичному вигляді, а частина найманців, яких перекинули до Білорусі, не становлять жодної загрози для України.

До того ж кордон з Білоруссю надійно укріплений, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Сніданку на 1+1.

За його словами, присутність Пригожина у Білорусі не несе жодних ризиків, якщо говорити про ймовірність наступу його бойовиків на Київ, оскільки “ПВК Вагнера більше не існує”.

– Вона буде розподілена на чотири частини. Одна залишиться на контракті в Міноборони РФ та воюватиме проти України. Окрема частина – це колишні зеки, яких теж заберуть на контракт у Міноборони. Ще частина підпише контракти з Росгвардією та буде на внутрішньому російському ринку, – додав Подоляк.

Ще одну частину, як зауважив радник керівника ОП, повернуть до Африки, де розміщені головні бізнес-активи Пригожина, а решту залишать у Білорусі тренувати місцевих спецпризначенців.

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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявив, що кордони України на півночі надійно укріплені, тому навіть спроби вагнерівців наступати з Білорусі на Київ рівноцінні самогубству.

Африка, Білорусь-Росія, Війна в Україні, Михайло Подоляк, Офіс президента, ПВК Вагнера, Російська агресія, Україна-Білорусь
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