ПВК Вагнера більше не існує: Подоляк оцінив ризики наступу з Білорусі
Після невдалої спроби заколоту ПВК Вагнера припинить існування у звичному вигляді, а частина найманців, яких перекинули до Білорусі, не становлять жодної загрози для України.
До того ж кордон з Білоруссю надійно укріплений, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Сніданку на 1+1.
За його словами, присутність Пригожина у Білорусі не несе жодних ризиків, якщо говорити про ймовірність наступу його бойовиків на Київ, оскільки “ПВК Вагнера більше не існує”.
– Вона буде розподілена на чотири частини. Одна залишиться на контракті в Міноборони РФ та воюватиме проти України. Окрема частина – це колишні зеки, яких теж заберуть на контракт у Міноборони. Ще частина підпише контракти з Росгвардією та буде на внутрішньому російському ринку, – додав Подоляк.
Ще одну частину, як зауважив радник керівника ОП, повернуть до Африки, де розміщені головні бізнес-активи Пригожина, а решту залишать у Білорусі тренувати місцевих спецпризначенців.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявив, що кордони України на півночі надійно укріплені, тому навіть спроби вагнерівців наступати з Білорусі на Київ рівноцінні самогубству.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко