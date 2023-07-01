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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Можуть скинути опромінену воду до Каховського водосховища: аналітики оцінили здатність РФ підірвати ЗАЕС

Можуть скинути опромінену воду до Каховського водосховища: аналітики оцінили здатність РФ підірвати ЗАЕС
Фото: Факти ICTV

Малоймовірно, що російські війська здійснять теракт на Запорізькій атомній електростанції, однак досвід з Каховською гідроелектростанцією свідчить про те, що окупанти можуть вдатися і до підриву ЗАЕС.

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті вони зазначають, що Москва використовуватиме шантаж і погрози теракту для зупинення контрнаступу ЗСУ та обмеження підтримки України напередодні саміту НАТО 11 липня.

– Російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіаційного інциденту на ЗАЕС. Це може ще більше погіршити здатність Росії закріпити свою окупацію Півдня України, залишивши райони непридатними для життя, – вважають експерти.

Аналітики не виключають теракт РФ на Запорізькій АЕС. Вони зазначають, що російські війська можуть здійснити кілька радіологічних техногенних інцидентів на ЗАЕС. Деякі з них стануть серйознішими, ніж інші.

Водночас армія може скинути опромінену воду з Запорізької АЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити ЗСУ перейти через осушену територію.

Окупаційні сили можуть спробувати створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України. Ймовірно, найбільше він торкнеться і військ РФ на ТОТ.

Є ймовірність, що окупанти вчинять техногенну аварію, яка створить менший радіологічний радіус, спрямований на запобігання контрнаступу ЗСУ поруч з Енергодаром.

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Війна в Україні, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька область, контрнаступ, Росія
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