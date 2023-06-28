Будет ждать, прежде чем наказать: Путин пытается восстановить контроль после мятежа Пригожина — CNN

В течение двух дней после того, как глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин решил не совершать мятеж против Москвы, российский диктатор Владимир Путин ничего не говорил публично.

По данным издания CNN, после того, как Путин столкнулся с самым большим вызовом за 23 года руководства Россией и едва не стал свидетелем того, как государство погрузилось в гражданскую войну, многие ожидали громкого и яростного ответа президента РФ.

Однако первым тишину нарушил его противник, отмечают журналисты CNN. Так, в 11-минутном аудиообращении на своем Telegram-канале Пригожин утверждает, что лишь устроил акцию протеста, а не российский переворот.

Он заявил, что пытался привлечь к ответственности высшее российское военное руководство России за “ошибки во время специальной военной операции” (так РФ называет полномасштабную войну против Украины).

Журналисты обратили внимание, что во время видеообращения к нации Путин был на удивление мягким. Тогда диктатор заявил, что это был удар в спину РФ и российскому народу, обещая привлечь повстанцев к ответственности.

Впоследствии Путин предложил наемникам частной военной компании Вагнера подписать контракты с Министерством обороны Российской Федерации. В то же время он заявил, что вооруженный мятеж якобы все равно был бы подавлен, однако не уточнил, каким именно способом.

Отмечается, что сейчас Путин пытается балансировать. Журналисты и аналитики предполагают, что такой паузой российский диктатор пытается создать образ силы. Они утверждают, что в случае быстрой реакции он может попасть под новый бунт и создать панику в обществе РФ.

Теперь Путин не может ожидать, что миллионы российских граждан станут на его защиту. Эксперты считают, что сейчас президент РФ будет некоторое время ожидать, прежде чем решить, как и когда наказать главу ЧВК Вагнера Пригожина. Однако тогда в российском обществе может возникнуть все больше сомнений во время этой задержки.

Источник : CNN

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