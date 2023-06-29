Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси

В Беларуси могут дислоцироваться наемники частной военной компании Вагнера после вооруженного мятежа на территории Российской Федерации. В частности, часть бойцов ЧВК могут по собственному желанию поселиться в РБ. Речь идет о тех, кто принимал непосредственное участие в восстании.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода. Общее количество членов ЧВК Вагнера оценивается ориентировочно в 25 тыс. человек. Однако неизвестно, сколько именно вагнеровцев участвовали в мятеже.

Ряд белорусских изданий недавно сообщали о ремонте бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района, расположенного примерно в 90 км от Минска. Там местные жители обеспокоены вероятным появлением наемников ЧВК Вагнера.

Белорусская служба Радио Свобода с помощью спутникового сервиса Planet.com исследовала, как выглядел военный объект в Цели 27 и 17 июня.

На спутниковых снимках можно увидеть две детские площадки. Одна из них — в северной части размером 270 на 170 м, а в восточной части — имеет размеры 200 на 160 м.

Журналисты считают, что это может быть скоплением палаток одинакового размера или крупногабаритной техники ЧВК Вагнера.

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