Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

В Беларуси могут дислоцироваться наемники частной военной компании Вагнера после вооруженного мятежа на территории Российской Федерации. В частности, часть бойцов ЧВК могут по собственному желанию поселиться в РБ. Речь идет о тех, кто принимал непосредственное участие в восстании.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода. Общее количество членов ЧВК Вагнера оценивается ориентировочно в 25 тыс. человек. Однако неизвестно, сколько именно вагнеровцев участвовали в мятеже.

Ряд белорусских изданий недавно сообщали о ремонте бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района, расположенного примерно в 90 км от Минска. Там местные жители обеспокоены вероятным появлением наемников ЧВК Вагнера.

Белорусская служба Радио Свобода с помощью спутникового сервиса Planet.com исследовала, как выглядел военный объект в Цели 27 и 17 июня.

Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси

Фото: белорусская служба Радио Свобода

Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси

Фото: белорусская служба Радио Свобода

На спутниковых снимках можно увидеть две детские площадки. Одна из них — в северной части размером 270 на 170 м, а в восточной части — имеет размеры 200 на 160 м.

Журналисты считают, что это может быть скоплением палаток одинакового размера или крупногабаритной техники ЧВК Вагнера.

Читайте также
Присутствие ЧВК Вагнера в Беларуси требует очень жесткого ответа НАТО – Дуда
Анджей Дуда

Беларусь, Война в Украине, Военная техника, ЧВК Вагнера, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мэр Николаева призвал горожан иметь пятидневный запас еды и воды на случай теракта на ЗАЭС
Окупанти на ЗАЕС
Маркус после успехов 47-й ОМБр в наступлении встретился с Зеленским и получил замечания от Залужного
Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси
Жертв подрыва ГЭС оккупационные власти Херсонщины хоронят в братских могилах — Генштаб
Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси
Наемники ЧВК Вагнера не воюют сейчас на фронте: Маляр объяснила, чего ожидать
Бойовик ПВК Вагнера
Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников: Зеленский анонсировал внедрение цифровых процедур
Володимир Зеленський
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.06.2023)
Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.06.2023)
Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (28.06.2023)
Опубликованы спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь