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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Білорусі поки не зафіксовано жодного підрозділу вагнерівців – Наєв

У Білорусі поки не зафіксовано жодного підрозділу вагнерівців – Наєв
Фото: Getty Images

На території Білорусі поки не зафіксовано підрозділів ПВК Вагнера.

Про це Укрінформу заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, станом на сьогодні жодного підрозділу бойовиків Вагнера на території Білорусі не зафіксовано.

– Але ми свідомі в подальшому розвитку ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над здобуттям інформації про це. Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це, – сказав Наєв.

У разі появи найманців Вагнера в Білорусі розглядається декілька сценаріїв дій, і в кожному з них ЗСУ вживатимуть заходів з протидії. Зараз готують відповідні сили для цього.

Командувач також зазначив, що українська розвідка, партнери України уважно стежать за ситуацією в Білорусі, зокрема і за можливим переміщенням російської ядерної зброї.

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За словами Наєва, переміщення такої зброї не були зафіксовані.

Раніше керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов заявив, що найманці більше не воюватимуть проти України.

Білорусь, ПВК Вагнера
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