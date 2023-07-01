Уничтожили реальный кулак армии РФ: Зеленский озвучил потери вагнеровцев на Востоке Украины

Украинские военные уничтожили или ранили около 100 тыс. наемников частной военной компании Вагнера на Востоке Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ, в частности El Mundo.

Глава государства отметил, что боевики ЧВК Вагнера составляли достаточно существенную часть “такого абсолютно террористического явления как российская армия”.

Он объяснил, что среди вагнеровцев есть две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, которых российское командование использовало как пушечное мясо.

– Только на Востоке Украины наши войска уничтожили 21 тыс., 80 тыс. были ранены. То есть около 100 тыс. вагнеровцев наши войска на Востоке убили или ранили. Это были колоссальные потери, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что самая мощная группировка вагнеровцев находилась именно на Востоке Украины. У них не было другого выбора на поле боя, кроме как идти вперед и атаковать.

Шансов отступить, не выполнив задачу, у них не было, поскольку боевиков убили бы свои же. А во время продвижения вперед вагнеровцы получали шанс выжить, попав в плен.

– Поэтому и говорили, что они очень мощные, потому что у них не было выхода, они должны были идти вперед… То есть это такой живой “забор”, живая сила российской группировки. Все остальные мобилизованные силы РФ не мотивированы, они всегда бежали, они слабее наших. А этим нечего терять, – объяснил президент.

Зеленский уточнил, что уничтожение такого большого количества наемников ЧВК Вагнера, в частности в районе Бахмута, является частью украинского контрнаступления.

Президент напомнил, что РФ ведет против Украины гибридную войну, поэтому и контрнаступление может выглядеть по-разному.

– Когда кто-то говорит: Бахмут, что там, зачем. Сейчас все видят: мы уничтожили реальный кулак вагнеровцев на Востоке Украины. И теперь, когда это произошло, мы можем открыто говорить, для чего. Вот для чего: мы уничтожили мотивированный состав российской армии… Убить такую мощную силу, такое количество наемников, террористов, вагнеровцев на Востоке Украины – это тоже контрнаступление. Это серьезный плацдарм для того, чтобы потом наши войска могли двигаться вперед, – заявил Зеленский.

Комментируя перемещение боевиков ЧВК Вагнера на территорию Беларуси, президент заверил, что Украина понимает, зачем это происходит. Он уточнил, что оккупанты могут создавать “много разных страшилок”.

– Что именно там они готовят другой мощный кулак для наступления на Украину, или относительно разных действий ДРГ на границе с Польшей или Литвой, или идти куда-то на страны НАТО… Мы считаем, что сегодня это будет только информационное давление, что они не способны что-то очень серьезное сделать против Украины, – перечислил Зеленский.

Он предупредил, что враг будет вбрасывать много такой информации, поскольку эта война происходит частично на поле боя, частично в информационном пространстве, а отчасти “за кулисами политики”.

Зеленский заверил, что украинское командование будет следить за ситуацией на Северном направлении и принимать соответствующие меры в сфере обороны.

Источник : Офис президента

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