Побоялись атаки БпЛА и удара по репутации – разведка об отмене авиашоу в Москве
В разведке Минобороны Великобритании есть не менее двух версий, почему Россия в этом году отменила свое главное авиашоу Международный авиационно-космический салон (МАКС).
Прежде всего, считают британские разведчики, россиян охватила настоящая обеспокоенность по поводу безопасности мероприятия после недавних атак беспилотников в РФ.
Кроме того, предполагают в британском оборонном ведомстве, организаторы осознавали потенциальный ущерб репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций.
Международный авиационно-космический салон проходит раз в два года под Москвой.
Таким образом в России демонстрируют свой гражданский и военный аэрокосмический сектор, а также привлекают клиентов.
Однако, подчеркивают в разведке Минобороны Великобритании, война против Украины стала чрезвычайно сложным испытанием для аэрокосмического сообщества России.
В настоящее время сектор подвергается международным санкциям, а высококвалифицированных специалистов поощряют пополнять ряды пехоты в ополчении космического агентства Роскосмос.
Добавилось сложностей и после неудачного мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
С того времени на публике не появляется командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин, который был своеобразным посредником между вагнеровцами и Минобороны России.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Минобороны России
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев