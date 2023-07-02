Побоялись атаки БпЛА и удара по репутации – разведка об отмене авиашоу в Москве

В разведке Минобороны Великобритании есть не менее двух версий, почему Россия в этом году отменила свое главное авиашоу Международный авиационно-космический салон (МАКС).

Прежде всего, считают британские разведчики, россиян охватила настоящая обеспокоенность по поводу безопасности мероприятия после недавних атак беспилотников в РФ.

Кроме того, предполагают в британском оборонном ведомстве, организаторы осознавали потенциальный ущерб репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций.

Международный авиационно-космический салон проходит раз в два года под Москвой.

Таким образом в России демонстрируют свой гражданский и военный аэрокосмический сектор, а также привлекают клиентов.

Однако, подчеркивают в разведке Минобороны Великобритании, война против Украины стала чрезвычайно сложным испытанием для аэрокосмического сообщества России.

В настоящее время сектор подвергается международным санкциям, а высококвалифицированных специалистов поощряют пополнять ряды пехоты в ополчении космического агентства Роскосмос.

Добавилось сложностей и после неудачного мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

С того времени на публике не появляется командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин, который был своеобразным посредником между вагнеровцами и Минобороны России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.