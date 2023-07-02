Побоялись атаки БпЛА та удару по репутації – розвідка про скасування авіашоу в Москві

У розвідці Міноборони Великої Британії є щонайменше дві версії, чому Росія цьогоріч скасувала своє головне авіашоу Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС).

Найперше, вважають британські розвідники, росіян охопило справжне занепокоєння щодо безпеки заходу після нещодавніх атак безпілотників у РФ.

Крім того, припускають у британському оборонному відомстві, організатори усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій.

Виставка Міжнародний авіаційно-космічний салон відбувається раз на два роки під Москвою.

Таким чином у Росії демонструють свій цивільний і військовий аерокосмічний сектор та залучають клієнтів.

Однак, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії, війна проти України стала надзвичайно складним випробуванням для аерокосмічної спільноти Росії.

Нині сектор потерпає від міжнародних санкцій, а висококваліфікованих спеціалістів заохочують поповнювати лави піхоти в ополченні космічного агентства Роскосмос.

Додалось складнощів і після невдалого заколоту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Із того часу на публіці не з’являється командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін, який був своєрідним посередником між вагнерівцями та Міноборони Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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