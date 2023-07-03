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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Чтобы удержать власть: режим РФ развивает сеть слежки за пользователями мессенджеров

додатки месенджери
Фото: Unsplash

Федеральная служба безопасности России получила доступ к широкому спектру технологий слежки за общением в мессенджерах — как своих граждан, так и жителей оккупированных территорий Украины.

Это позволяет следить за активностью в зашифрованных приложениях, таких, как WhatsApp и Signal, контролировать местонахождение телефонов, идентифицировать анонимных пользователей соцсетей и взламывать аккаунты людей.

Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на документы поставщиков технологий для российских силовиков.

Издание отмечает, что диктатор Владимир Путин все больше полагается на технологии для сохранения политической власти, поскольку РФ сталкивается с военными неудачами в Украине, болезненными экономическими санкциями и проблемами после бунта Евгения Пригожина. При этом Россия, которая когда-то отставала от таких авторитарных режимов, как Китай и Иран, в использовании современных технологий для осуществления контроля, быстро наверстывает упущенное.

Последние два десятилетия в России изо всех сил пытались контролировать интернет. Для этого были заказаны системы для прослушивания телефонных звонков и незашифрованных текстовых сообщений. Затем власти РФ стали требовать, чтобы интернет-провайдеры хранили записи всего трафика.

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Большинство фирм, которые создают технологии, принадлежат Citadel Group — компании, которая когда-то частично контролировалась Алишером Усмановым, который попал под санкции Евросоюза как один из “любимых олигархов” Путина. Среди этих компаний в частности есть МФИ Soft, Vas Experts и Protei.

Созданная МФИ Soft программа NetBeholder может определять, когда люди совершают голосовые звонки или отправляют файлы в зашифрованных чат-программах, как Telegram, Signal и WhatsApp.

— Это дает ФСБ доступ к важным метаданным, например, кто с кем разговаривает, когда и где, а также о том, прикреплен ли файл к сообщению, — пишет газета.

Программное обеспечение не может перехватывать текст сообщения, но может определять, может ли кто-то использовать несколько телефонов, или отслеживать контакты пользователя и триангулировать передвижения телефонов в течение дня. В прошлом, чтобы получить такую информацию, правительства должны были требовать ее у производителей приложений, например, Meta.

Другая программа может собирать пароли, которые вводятся на незашифрованных веб-сайтах. Компания Protei предлагает продукты, которые превращают аудио в текст для перехваченных телефонных звонков, и даже инструменты обнаружения “подозрительного поведения”.

Новые инструменты насторожили экспертов по безопасности и разработчиков зашифрованных сервисов. Хотя многие знали, что такая продукция теоретически возможна, не было известно, что сейчас ее производят россияне.

Некоторые инструменты зашифрованных программ и другие технологии слежки распространяются за пределы России. Маркетинговые документы свидетельствуют о попытках продажи продукции в Восточной Европе и Центральной Азии, а также в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

В январе Citizen Lab сообщила, что оборудование Protei использовалось иранской телекоммуникационной компанией для регистрации использования интернета и блокировки веб-сайтов. Использование этих программ также обнаружили в оккупированных Россией регионах Украины.

В Telegram и Signal заявляют, что замаскировать трафик нельзя, но встроенные функции мессенджеров могут усложнить его отслеживание. WhatsApp считает, что инструменты слежки являются угрозой для частной жизни во всем мире.

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Чтобы удержать власть: режим РФ развивает сеть слежки за пользователями мессенджеров

Источник: NYT
Signal, Telegram, WhatsApp, Комп'ютерні програми, Росія, Стеження
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