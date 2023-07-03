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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Щоби втримати владу: режим РФ розвиває мережу стеження за користувачами месенджерів

додатки месенджери
Фото: Unsplash

Федеральна служба безпеки Росії отримала доступ до широкого спектру технологій стежень за спілкуванням у месенджерах − як своїх громадян, так і жителів окупованих територій України.

Це дозволяє стежити за активністю у зашифрованих додатках, таких, як WhatsApp і Signal, контролювати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів соцмереж і зламувати акаунти людей.

Про це пише американська газета The New York Times, посилаючись на документи постачальників технологій для російських силовиків.

Видання зазначає, що диктатор Володимир Путін все більше покладається на технології для збереження політичної влади, оскільки РФ стикається з військовими невдачами в Україні, болючими економічними санкціями та проблемами після бунту Євгена Пригожина. Водночас Росія, яка колись відставала від таких авторитарних режимів, як Китай та Іран, у використанні сучасних технологій для здійснення контролю, швидко надолужує згаяне.

Останні два десятиліття у Росії щосили намагалися контролювати інтернет. Для цього було замовлено системи для прослуховування телефонних дзвінків та незашифрованих текстових повідомлень. Потім влада РФ стала вимагати, щоб інтернет-провайдери зберігали записи всього трафіку.

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Більшість фірм, які створюють технології, належать Citadel Group − компанії, яка колись частково контролювалася Алішером Усмановим, який потрапив під час санкції Євросоюзу як один із “улюблених олігархів” Путіна. Серед цих компаній зокрема є МФІ Soft, Vas Experts і Protei.

Створена МФІ Soft програма NetBeholder може визначати, коли люди здійснюють голосові дзвінки або надсилають файли в зашифрованих чат-програмах, як Telegram, Signal і WhatsApp.

– Це дає ФСБ доступ до важливих метаданих, наприклад, хто з ким розмовляє, коли і де, а також про те, чи прикріплений файл до повідомлення, − пише газета.

Програмне забезпечення не може перехоплювати текст повідомлення, але визначає, чи може хтось використовувати кілька телефонів, або ж відстежувати контакти користувача та триангулювати пересування телефонів упродовж дня. У минулому, щоб отримати таку інформацію, уряди мали вимагати її у виробників додатків, напрклад, Meta.

Інша програма може збирати паролі, які вводяться на незашифрованих вебсайтах. Компанія Protei пропонує продукти, які перетворюють аудіо на текст для перехоплених телефонних дзвінків, і навіть інструменти виявлення “підозрілої поведінки”.

Нові інструменти насторожили експертів з безпеки та розробників зашифрованих сервісів. Хоча багато хто знав, що така продукція теоретично можлива, раніше не було відомо, що зараз її виготовляють росіяни.

Деякі інструменти зашифрованих програм та інші технології стеження поширюються за межі Росії. Маркетингові документи свідчать про спроби продажу продукції в Східній Європі та Центральній Азії, а також в Африці, на Близькому Сході та в Південній Америці.

У січні Citizen Lab повідомила, що обладнання Protei використовувалося іранською телекомунікаційною компанією для реєстрації використання інтернету та блокування вебсайтів. Використання цих програм також виявили в окупованих Росією регіонах України.

У Telegram і Signal заявляють, що замаскувати трафік не можна, але вбудовані функції месенджерів можуть ускладнити його відстеження. WhatsApp вважає, що інструменти стеження є загрозою для приватного життя у всьому світі.

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Джерело: NYT
Signal, Telegram, WhatsApp, Комп'ютерні програми, Росія, Стеження
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