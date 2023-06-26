Кому был нужен мятеж Пригожина и какие последствия это будет иметь для РФ и Украины

Мог ли мятеж главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина быть срежиссирован Кремлем, какие проблемы РФ продемонстрировал этот поход на Москву и какое значение он имеет для украинской победы — рассказали в новом сюжете на канале Факти тижня.

Кому был нужен мятеж Пригожина

По одной из версий, это могла быть самостоятельная игра того же Пригожина, например, из-за страха быть арестованным или остаться без своей частной армии. Ведь именно 1 июля истекает срок, когда боевики Вагнера должны подчиниться Министерству обороны России, подписав с этим военным ведомством контракт.

– Это такая Санта Барбара и мы могли видеть его в прямом эфире. Я даже не думаю, что они обстреливали его лагеря. Это глупо. Если ты хочешь кого-то ликвидировать, то точно не под обстрел, который мобилизирует людей. Это провокация. Он это сделал сам, – говорит политтехнолог Сергей Гайдай.

При этом руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко уверяет, что это подготовленная история, а не спонтанная операция.

– Насколько я понимаю, что произошло. Первое, Пригожин знал о том, что в Ростове-на-Дону находится Герасимов и находится Шойгу. Его задача была в максимально короткие сроки дойти до места, где находились министр обороны и руководитель Генштаба, и захватить их. И де-факто начать шантажировать Путина. То есть, это был его план максимум. Ему не удалось. Поэтому у него было два варианта. Или бежать из страны, или сказать самому себе, что я буду двигаться дальше, – говорит Денисенко.

Кроме того, этот мятеж Пригожина мог быть походом за президентством.

– Это поход за президентством, хотя, возможно, он к нему и не готовился прямо сейчас. Но он, на мой взгляд, это я говорю, кстати, давно, уже несколько месяцев, что он претендует на место президента, он стал, на мой взгляд, даже исполняющим обязанности президента, потому что он почувствовал, что есть вакансия власти, — говорит экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки Сергей Жирнов.

Есть и другие версии. К примеру, что этот сценарий мог разыграть сам кремлевский диктатор Владимир Путин. Но это довольно сомнительная версия, ведь, по словам министра иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павла Климкина, президент РФ в результате того, как это было сделано понес не просто репутационные потери, а утрату своей легитимности с точки зрения позиционирования в российском обществе.

— Если им удалось взять без всякого выстрела один из ключевых объектов Министерства обороны РФ это именно, в Ростове-на-Дону Южный командный центр, который, по сути, командует всем так называемым СВО. Если удалось без всякого выстрела взять аэродром в Ростове-на-Дону.

Если им удалось в принципе продвинуться достаточно на Москву. Это говорит о том, что система в РФ сильно развалена. Что система не готова была вообще к подобным вызовам. И что самое главное, ни полиция, ни РОСгвардия, ни даже армия, не готовы к каким-либо решениям пока нет какого-либо указания сверху, — говорит Денисенко.

Последствия мятежа Пригожина

Точно это событие для России не пройдет бесследно и будет иметь свои последствия.

Денисенко считает, что после этого в России начнется глобальная чистка и репрессии.

— По-моему, у России гораздо большая вероятность того, что она распадется, чем того, что она останется. Потому что Россия – это остаток Российской империи, – говорит Жирнов.

Кроме того, неудачный вагнеровский бунт показал, что резервов в тыловых районах России явно недостаточно.

Гайдай отметил, что уже Пригожин поспособствовал Украине, потому что бунт очень деморализует армию РФ, их общество и власть.

– У нас появились новые шансы, поскольку Россия и Путин стали слабее. А с другой стороны загнанные в угол и Путин, и его окружение способны на более иррациональные шаги, – говорит Климкин.

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