Иран официально стал новым членом Шанхайской организации сотрудничества

Иран официально стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как пишет индийское издание Hindustan Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди, который председательствовал на саммите ШОС, заявил, что Иран присоединится к организации как новый член, а также приветствовал подписание Меморандума об обязательствах по членству в ШОС Беларуси.

— Я рад, что сегодня Иран присоединится к семье ШОС в качестве нового члена. В связи с этим я передаю свои наилучшие пожелания президенту Эбрахиму Раиси и народу Ирана. Также мы приветствуем подписание меморандума об обязательствах по членству Беларуси в ШОС, — сказал премьер-министр Моди на саммите.

Иран изначально попросил о вступлении в альянс 15 лет назад. ШОС придерживается строгого процесса приема.

В 2021 году Министерство иностранных дел Ирана объявило о вступлении в ШОС в качестве девятого члена.

— Исламская Республика Иран становится 9-м членом Шанхайской организации сотрудничества. По итогам 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в столице Таджикистана Душанбе, лидеры восьми основных членов организации согласились изменить членство Исламской Республики Иран с члена-наблюдателя на полноправного члена и подписали соответствующие документы, — говорится в релизе министерства.

Ранее, в мае, один из чиновников заявил, что страны-наблюдатели в ШОС, Иран и Беларусь, могут вскоре стать полноправными членами хартии, потому что сейчас это решение находится на рассмотрении.

Премьер-министр Моди заявил, что Индия прилагает усилия, чтобы поднять многогранное сотрудничество с ШОС на новую высоту.

— Мы рассматриваем ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества) не только как расширенное соседство, а скорее как расширенную семью. Как председатель ШОС, Индия приложила усилия, чтобы поднять наше многогранное сотрудничество на новую высоту, — сказал премьер-министр Моди.

Премьер Индии добавил, что “безопасность, экономическое развитие, взаимосвязь, единство, уважение к суверенитету и территориальной целостности” являются столпами индийского видения ШОС.

Отметим, что кроме Индии и Ирана в организацию входят Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Китай, Россия и Кыргызстан.

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