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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина и еще три государства подают иск в Международный суд ООН против Ирана за сбивание самолета МАУ

Украина и еще три государства подают иск в Международный суд ООН против Ирана за сбивание самолета МАУ
Фото: Getty Images

Украина и другие участники международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбивание самолета рейса PS752.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел от 29 июня.

В заявлении отмечается, что члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которые представляют Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, указывают на то, что между Ираном и Координационной группой не было достигнуто соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

— Соответственно, Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН, — говорится в сообщении.

Напомним, 8 января 2020 года в Иране сбили пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины. Самолет был сбит иранскими военными почти сразу после взлета из аэропорта. Тогда в авиакатастрофе погибли все 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых было 11 украинцев.

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Источник: МИД
Иран, ООН, Суд, Украина
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