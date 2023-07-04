Іран офіційно став новим членом Шанхайської організації співробітництва

Іран офіційно став повноправним членом Шанхайської організації співпраці (ШОС).

Як пише індійське видання Hindustan Times, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який головував на саміті ШОС, заявив, що Іран приєднається до організації як новий член, а також привітав підписання Меморандуму про зобов’язання щодо членства в ШОС Білорусі.

– Я радий, що сьогодні Іран приєднається до сім’ї ШОС як новий член. У зв’язку з цим я передаю свої найкращі побажання президенту Ебрахіму Раїсі та народу Ірану. Також ми вітаємо підписання меморандуму про зобов’язання щодо членства Білорусі в ШОС, – сказав прем’єр-міністр Моді на саміті.

Іран спочатку попросив про вступ до альянсу 15 років тому. ШОС дотримується суворого процесу прийому.

У 2021 році Міністерство закордонних справ Ірану оголосило про вступ до ШОС як дев’ятого члена.

– Ісламська Республіка Іран стає 9-м членом Шанхайської організації співробітництва. За підсумками 21-го саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що пройшов у столиці Таджикистану Душанбе, лідери восьми основних членів організації погодилися змінити членство Ісламської Республіки Іран з члена-спостерігача на повноправного члена та підписали відповідні документи, – йдеться в релізі міністерства.

Раніше, у травні, один із чиновників заявив, що країни-спостерігачі в ШОС, Іран і Білорусь, можуть незабаром стати повноправними членами хартії, бо наразі це рішення перебуває на розгляді.

Прем’єр-міністр Моді заявив, що Індія докладає зусиль, щоб підняти багатогранну співпрацю з ШОС на нову висоту.

– Ми розглядаємо ШОС (Шанхайську організацію співробітництва) не тільки як розширене сусідство, а скоріше як розширену сім’ю. Як голова ШОС, Індія доклала зусиль, щоб підняти нашу багатогранну співпрацю на нову висоту, – сказав прем’єр-міністр Моді.

Прем’єр Індії додав, що “безпека, економічний розвиток, взаємозв’язок, єдність, повага до суверенітету і територіальної цілісності” є стовпами індійського бачення ШОС.

Зазначимо, що крім Індії та Ірану до організації входять Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Китай, Росія та Киргизстан.

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