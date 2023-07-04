РФ без ЧВК Вагнера может потерять влияние в Африке и Сирии, где годами продвигала свои интересы — NYT

Мятеж главаря частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина поставил под удар российское влияние в Африке и на Ближнем Востоке, где Москва годами продвигала свои интересы с помощью ЧВК.

Теперь российский диктатор Владимир Путин спешно ищет способ сохранить это влияние в новых обстоятельствах. Об этом заявляют журналисты The New York Times.

— Пригожин, как сообщается, сейчас находится в изгнании в Беларуси, а у Путина есть несколько вариантов того, как поступить с тысячами наемников Вагнера, разбросанных по всему миру, — отмечают в издании.

Путин уже публично объявил, что боевики Вагнера, которые не участвовали в попытке государственного переворота, могут подписать контракт с Вооруженными силами РФ.

Другим вариантом для Путина было бы сохранить зарубежную структуру Вагнера в текущем виде с заменой Пригожина другим главарем ЧВК.

По данным издания, третий вариант — это полный роспуск вагнеровцев и распределение в другие частные компании, которые есть в России.

Утверждается, что российский диктатор не имеет четкого плана на то, что будет дальше с ЧВК Вагнера, однако он пытается сохранить влияние Кремля за границей.

Источник : NYT

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