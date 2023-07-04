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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ без ПВК Вагнера може втратити вплив в Африці та Сирії, де роками просувала свої інтереси – NYT

РФ без ПВК Вагнера може втратити вплив в Африці та Сирії, де роками просувала свої інтереси – NYT
Фото: Факти ICTV

Заколот ватажка приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина поставив під удар російський вплив в Африці та на Близькому Сході, де Москва роками просувала свої інтереси за допомогою ПВК.

Тепер російський диктатор Володимир Путін поспішно шукає спосіб зберегти цей вплив у нових обставинах. Про це заявляють журналісти The New York Times.

– Пригожин, як повідомляється, зараз перебуває у вигнанні в Білорусі, Путін має кілька варіантів того, як вчинити з тисячами найманців Вагнера, розкиданих у всьому світі, – зазначають у виданні.

Путін вже публічно оголосив, що бойовики Вагнера, які не брали участі в спробі державного перевороту, можуть підписати контракт зі Збройними силами РФ.

Іншим варіантом для Путіна було б зберегти зарубіжну структуру Вагнера в нинішньому вигляді з заміною Пригожина іншим ватажком ПВК.

За даними видання, третій варіант – це повний розпуск вагнерівців і розподіл до інших приватних компаній, які є у Росії.

Стверджується, що російський диктатор не має чіткого плану на те, що буде далі з ПВК Вагнера, проте він намагається зберегти вплив Кремля за кордоном.

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Джерело: NYT
Африка, Білорусь, Війна в Україні, Володимир Путін, Москва, ПВК Вагнера
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