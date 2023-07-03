Считался “неуязвимым”: почему уничтожение вагнеровцами Ил-22 стало большой потерей для России

Во время своего мятежа вагнеровцы эпично уничтожили несколько российских вертолетов и спецсамолет Ил-22 М, который еще называют воздушным командным пунктом.

Таких бортов, нашпигованных электроникой, в Федерации всего дюжина, и они выполняют особую миссию. Поэтому, в чем была ценность большой штабной птички — разберемся вместе с экспертами.

До того, как пригожинские террористы приземлили спецборт, он был ключевым звеном в координации действий военных подразделений вражеской армии.

— Большое количество антенн на этом самолете, под фюзеляжем, над фюзеляжем, обеспечивает связь в различных диапазонах. Эта машина имеет большое количество радиостанций, может немедленно получать информацию из Москвы, из Генштаба и передавать на командные пункты вдоль всей линии фронта, — объяснил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Такие самолеты Россия активно использовала во время вторжения в Украину. Советский антикварный борт имеет характерные для шестидесятых летные характеристики.

Размах крыла — 37,42 м, длина — 35,90 м, скорость — до 685 км/ч. Четыре двигателя. Большая дальность полета — 6,5 тыс. км. Был создан на базе гражданского авиалайнера.

Конкретно Ил-22 М, который разбили вагнеровцы, имел сложную историю — сначала на нем летал король Афганистана, потом его преемник.

Впоследствии авиалайнер вернулся в СССР и был переоборудован в командный пункт. На таких в свое время летал и бункерный кормчий.

— До 2009 года два таких самолета обслуживали президента России Путина, они были в специальном авиационном отряде России, — отметил Валерий Романенко.

Российские пропагандисты называли эти авиалайнеры самолетами звездных воинов и судного дня, потому что сначала их планировали использовать для управления войсками во время ядерной войны.

— Россияне пытались догнать американцев с их концепцией сетецентрической войны. В США сама концепция воздушных командных пунктов является достаточно развитой. Советский союз, Россия в этом существенно отставали, — сказал военный историк Андрей Харук.

Ил-22 М нафаршировали новой электроникой, которая должна была обеспечить защищенный обмен информацией в режиме реального времени.

А группа боевого управления на борту такого командного пункта должна была бы управлять группировками войск. Но самолет, который “отрицательно взлетел” с легкой руки вагнеровцев, был без руководящего состава.

— Мы видим только штатный экипаж самого самолета. Там не было группы офицеров боевого управления, которая имеется, если бы в данном конкретном полете самолет выполнял функцию воздушного командного пункта. Возможно, это был тренировочный полет, — предположил Андрей Харук.

Преимуществом летающего командного пункта считалось то, что с высоты проще обеспечивать связь с боевыми частями на земле. А также с фронтовой авиацией, которая летает на малой высоте, говорят наши эксперты.

— Такой самолет способен обеспечивать прием информации из разных источников, ее обработку, для этого и нужны офицеры боевого управления на борту. Если этого звена, группы боевых офицеров нет, то функции самолета сводятся лишь к ретрансляции сигналов от одних передатчиков к другим приемникам, слушателям, — объяснил Харук.

Самолет считался “неуязвимым” для оперативно-тактических ракет. До сих пор.

Хотя, поговаривают, именно этот борт в апреле прошлого года повредили наши зенитчики.

После восстановления Воздушные силы России берегли его, как иглу Кощея, и держали как можно дальше от зоны потенциального поражения наших ПВО. Но прилетело, откуда не ждали.

Аппаратура, которой был нашпигован борт, стоила десятки миллионов долларов, в разы дороже самого советского судна. Считалось, что это мощная многозадачная машина.

Но авиационный эксперт Валерий Романенко объясняет — по сути, Ил-22 без командования на борту, выполнял функции высотной антенны.

— Он просто висит в воздухе, но через него идет связь между частями, между штабами и частями, идет запрос на огневую поддержку. Подразделение говорит — цель поражена или не поражена. Моментальное обеспечение связи, то, что у нас делает Starlink. Мы на поколение выше, можем напрямую связываться через спутники. У россиян на этих машинах даже линии спутниковой связи нет. У них все идет через борт этого самолета, выше они не поднимаются, — сказал Романенко.

Но для кремлевского войска это все равно большая потеря. Особенно, в условиях блокады поставок радиоэлектронной техники из-за санкций.

На закупку необходимого оборудования могут уйти месяцы. К тому же вагнеровцы ликвидировали квалифицированных российских пилотов.

— Офицеры авиации — это элита вражеской армии. Люди, на обучение которых потрачено много времени и ресурса. Поэтому, чем меньше там офицеров российской авиации, тем безопаснее украинским мирным городам и украинским гражданам, — отметил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины.

Британская разведка говорит, это может привести к деморализации в российских Воздушно-космических силах. Особенно во время операций высокой интенсивности. Это значит — ослабить врага. И не только на одном участке фронта.

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