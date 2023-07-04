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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Так бывает: ГУР об атаке дронов-камикадзе на Москву 4 июля

дрон у Москві
Фото: Depositphotos

В Главном управлении разведки прокомментировали атаку дронов-камикадзе и взрывы в Новой Москве во вторник утром, 4 июля.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что такое случается, если россияне занимаются диверсиями в украинском тылу.

— Если говорить о Москве, то, конечно, мы традиционно не комментируем это. Но так бывает. Если российская 45 бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается, — сказал Юсов.

Комментируя взрывы в Севастополе он сказал, что украинские граждане, которые ждут возвращения Крыма под контроль Киева, наоборот радуются этим звукам.

— Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближаются, — отметил Юсов.

Он констатировал, что звуки взрывов во временно оккупированном Крыму прекратятся окончательно тогда, когда оттуда уйдут российские оккупанты.

Утром 4 июля Москва подверглась атаке дронов-камикадзе. Российское издание Верстка написало, что это уже четвертая массовая атака с начала мая 2023-го, когда беспилотники беспрепятственно долетают до Москвы и Подмосковья.

Тамошние ресурсы писали, что на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников, но точное количество узнать невозможно.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Москва, Разведка
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