Так буває: ГУР про атаку дронів-камікадзе на Москву 4 липня
У Головному управлінні розвідки прокоментували атаку дронів-камікадзе та вибухи у Новій Москві у вівторок вранці, 4 липня.
Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що таке трапляється, якщо росіяни займаються диверсіями в українському тилу.
– Якщо говорити про Москву, то, звичайно, ми традиційно не коментуємо це. Але так буває. Якщо російська 45 бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти й по Москві. Так трапляється, – сказав Юсов.
Коментуючи вибухи у Севастополі, він сказав, що українські громадяни, які чекають на повернення Криму під контроль Києва, навпаки – радіють цим звукам.
– Це означає, що звільнення та деокупація Криму наближається, – наголосив Юсов.
Він констатував, що звуки вибухів у тимчасово окупованому Криму припиняться остаточно тоді, коли звідти підуть російські окупанти.
Вранці 4 липня Москва зазнала атаки дронів-камікадзе. Російське видання Верстка написало, що це вже четверта масова атака від початку травня 2023-го, коли безпілотники безперешкодно долітають до Москви та Підмосков’я.
Тамтешні ресурси писали, що на території Нової Москви та Підмосков’я впали п’ять ударних безпілотників, але точну кількість дізнатися неможливо.
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