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Валентина Летяк, редактор ленты

В Брянской области РФ партизаны забросали оккупантов ВОГами — Госпогранслужба

У Брянській області РФ партизани закидали окупантів ВОГами
Фото: Госпогранслужба

В Брянской области РФ, которая граничит с двумя областями Украины — с Сумской и Черниговской, неизвестные партизаны уничтожают российских военных.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— Неизвестные партизаны уничтожают оккупантов в “Брянской народной республике” вблизи оборонительных сооружений Суровикина (командующий Воздушно-космических сил РФ с 11 января 2023 года, — Ред.), — говорится в сообщении.

Пограничники показали видео, как они забросали россиян ВОГами, “а затем добили в момент попытки скрыться”.

Именно в Брянскую область Россия переместили в июне береговые ракетные комплексы Бал, чтобы обстреливать украинские города.

Установки принадлежат 11 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде береговых войск Черноморского флота РФ, которая базируется в Краснодарском крае.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Партизан, Російська агресія, Росія
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