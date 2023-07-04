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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Брянській області РФ партизани закидали окупантів ВОГами – Держприкордонслужба

У Брянській області РФ партизани закидали окупантів ВОГами
Фото: Держприкордонслужба

У Брянській області РФ, яка межує з двома областями України – із Сумською та Чернігівською, невідомі партизани знищують російських військових.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

– Невідомі партизани знищують окупантів у “Брянській народній республіці” поблизу оборонних споруд Суровікіна (командувач Повітряно-космічних сил РФ з 11 січня 2023 року, – Ред.), – йдеться в повідомленні.

Прикордонники показали відео, як вони закидали росіян ВОГами, “а потім добили в момент спроби сховатися”.

Саме у Брянську область Росія перемістили у червні берегові ракетні комплекси Бал, щоб обстрілювати українські міста.

Установки належить 11 окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді берегових військ Чорноморського флоту РФ, яка базується у Краснодарському краї.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Партизан, Російська агресія, Росія
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