У Брянській області РФ партизани закидали окупантів ВОГами – Держприкордонслужба
У Брянській області РФ, яка межує з двома областями України – із Сумською та Чернігівською, невідомі партизани знищують російських військових.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
– Невідомі партизани знищують окупантів у “Брянській народній республіці” поблизу оборонних споруд Суровікіна (командувач Повітряно-космічних сил РФ з 11 січня 2023 року, – Ред.), – йдеться в повідомленні.
Прикордонники показали відео, як вони закидали росіян ВОГами, “а потім добили в момент спроби сховатися”.
Саме у Брянську область Росія перемістили у червні берегові ракетні комплекси Бал, щоб обстрілювати українські міста.
Установки належить 11 окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді берегових військ Чорноморського флоту РФ, яка базується у Краснодарському краї.
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