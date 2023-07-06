Температурный рекорд: на этой неделе ученые зафиксировали самый жаркий день в истории человечества

На этой неделе на планете была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений за погодой.

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, в понедельник 3 июля средняя глобальная температура достигла 17,01 градуса по Цельсию.

Во вторник 4 июля она поднялась еще выше, достигнув 17,18 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд в 16,92 градуса по Цельсию был установлен в августе 2016 года.

Эксперты предупреждают, что в этом году рекорд может быть побит еще несколько раз.

Ведущий ученый Berkeley Earth Роберт Роде написал в Twitter, что “в ближайшие 6 недель мир вполне может увидеть несколько еще более теплых дней”.

Новые рекорды связаны с погодным явлением Эль-Ниньо, которое уже началось. Оно вызывает у климатологов опасения относительно экстремальной погоды и температурных рекордов.

— Это не рекорд, который стоит праздновать, и он не будет рекордом в течение длительного времени, поскольку лето в северном полушарии все еще впереди, а Эль-Ниньо развивается, — сказала Фридерике Отто, старший преподаватель климатологии в Грентемском институте изменения климата и окружающей среды в Великобритании.

В этом году по всему миру уже были побиты тепловые рекорды, что привело к разрушительным последствиям.

Источник : CNN

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