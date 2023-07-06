Температурний рекорд: цього тижня вчені зафіксували найспекотніший день в історії людства

Цього тижня на планеті була зафіксована найвища температура за всю історію спостережень за погодою.

Згідно з даними Національного центру екологічного прогнозування США, у понеділок 3 липня середня глобальна температура досягла 17,01 градуса за Цельсієм.

У вівторок 4 липня вона піднялася ще вище, досягнувши 17,18 градуса за Цельсієм.

Попередній рекорд у 16,92 градуса за Цельсієм був встановлений у серпні 2016 року.

Експерти попереджають, що цього року рекорд може бути побитий ще кілька разів.

Провідний науковець Berkeley Earth Роберт Роде написав у Twitter, що “у найближчі 6 тижнів світ цілком може побачити кілька ще більш теплих днів”.

Нові рекорди пов’язані з погодним явищем Ель-Ніньйо, яке вже розпочалося. Воно викликає у кліматологів побоювання щодо екстремальної погоди та температурних рекордів.

– Це не рекорд, який варто святкувати, і він не буде рекордом протягом тривалого часу, оскільки літо в північній півкулі все ще попереду, а Ель-Ніньйо розвивається, – сказала Фрідеріке Отто, старший викладач кліматології в Грентемському інституті зміни клімату та навколишнього середовища у Великій Британії.

Цього року по всьому світу вже були побиті теплові рекорди, що призвело до руйнівних наслідків.

Джерело : CNN

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