Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Температурний рекорд: цього тижня вчені зафіксували найспекотніший день в історії людства

аномальна спека посуха
Фото: Depositphotos

Цього тижня на планеті була зафіксована найвища температура за всю історію спостережень за погодою.

Згідно з даними Національного центру екологічного прогнозування США, у понеділок 3 липня середня глобальна температура досягла 17,01 градуса за Цельсієм.

У вівторок 4 липня вона піднялася ще вище, досягнувши 17,18 градуса за Цельсієм.

Попередній рекорд у 16,92 градуса за Цельсієм був встановлений у серпні 2016 року.

Експерти попереджають, що цього року рекорд може бути побитий ще кілька разів.

Провідний науковець Berkeley Earth Роберт Роде написав у Twitter, що “у найближчі 6 тижнів світ цілком може побачити кілька ще більш теплих днів”.

Нові рекорди пов’язані з погодним явищем Ель-Ніньйо, яке вже розпочалося. Воно викликає у кліматологів побоювання щодо екстремальної погоди та температурних рекордів.

– Це не рекорд, який варто святкувати, і він не буде рекордом протягом тривалого часу, оскільки літо в північній півкулі все ще попереду, а Ель-Ніньйо розвивається, – сказала Фрідеріке Отто, старший викладач кліматології в Грентемському інституті зміни клімату та навколишнього середовища у Великій Британії.

Цього року по всьому світу вже були побиті теплові рекорди, що призвело до руйнівних наслідків.

Читайте також
Спека чергуватиметься з дощами: прогноз погоди на липень 2023
Погода у липні 2023

Джерело: CNN
Погода у світі, Рекорд, Спека
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Спека чергуватиметься з дощами: прогноз погоди на липень 2023
Погода у липні 2023
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Температурний рекорд: цього тижня вчені зафіксували найспекотніший день в історії людства
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Температурний рекорд: цього тижня вчені зафіксували найспекотніший день в історії людства
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Температурний рекорд: цього тижня вчені зафіксували найспекотніший день в історії людства
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Температурний рекорд: цього тижня вчені зафіксували найспекотніший день в історії людства
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь