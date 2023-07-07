Пригожина та вагнерівців немає в Білорусі. Лукашенко дистанціюється від угоди – ISW

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що станом на 6 липня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин та його бойовики не перебувають у Білорусі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин не дотримується угоди між ним та президентом Володимиром Путіним, яку уклали за посередництва Лукашенка.

Цю угоду, зміст якої повністю не відомий, уклали після збройного заколоту в Росії, що стався 24 червня. Так, схоже, що ПВК Вагнера не виконує свою частину зобов’язань.

6 липня Лукашенко заявив, що найманці Вагнера перебувають у своїх постійних таборах (або в Росії, або в Україні), куди вони відійшли після битви за Бахмут.

Лукашенко додав, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть вилетів до Москви вранці 6 липня. Самопроголошений президент Білорусі спростував, що на території його країни зводять нові тренувальні табори для вагнерівців.

За його словами, найманцям запропонували кілька колишніх радянських військових таборів, зокрема поблизу Асиповичів Могильовської області.

Також Лукашенко натякнув, що ПВК Вагнера ще не погодилася розміститися на цих базах, бо у бойовиків є інше бачення їхнього розміщення. Тож питання про передислокацію і розміщення найманців на цей момент не вирішене.

Своєю чергою російські джерела повідомляють, що Пригожин перебуває в Росії. Так, одне з російських опозиційних видань повідомило, що літак Пригожина приземлився в Ростовській області після вильоту з Московської області вранці 6 липня.

В ISW поки що не знайшли у відкритих джерелах жодних візуальних підтверджень того, що вагнерівці перебувають у Білорусі.

Джерело : ISW

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