Конструкция не похожа ни на один танк мира: на что способен Меркава-3

Меркава — это израильские основные боевые танки, разработанные в Израиле, которые выпускаются с 1979 года. Разработано четыре серийные вариации. Третья и четвертая генерации танка находятся на вооружении израильской армии с 2004 года.

В переводе с иврита Меркава — это колесница. Его конструкция уникальна и не похожа ни на один танк мира. Журналисты Фактов недели расспросили военных экспертов, на что способны эти танки и об особенностях Меркавы-3.

— Пробито 22 машины, в которых боекомплект сдетонировал только в трех. В целом потери безвозвратные машин — это пять единиц. Четыре от огня ПТРК и РПГ, одна от подрыва на фугасе. Погибших танкистов на эти машины — примерно 22 человека, — рассказал факты о второй ливанской войне, где было задействовано около 400 Меркав, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Эксперты объясняют низкие потери среди личного состава конструкционными особенностями Меркавы. Дело в том, что это единственный танк в мире, где двигатель расположен впереди. Защитную роль выполняет даже третий топливный бак в передней части танка.

— Оперенный подкалиберный снаряд, или сердечник его, когда переходит из среды одной плотности в среду с другой плотностью. Он начинает разворачиваться или разбиваться на несколько частей. А потом за тем самым топливным баком дальше идет уже двигатель. И пока до боеукладки, пока до экипажа… расстояние от брони до боевого отделения около 2 м. Это дополнительная защита, — утверждает инструктор по эксплуатации бронетанковой техники Николай Соломаха.

Но пробить Меркаву — это уже сверхсложная задача со звездочкой, поскольку точный состав брони танка — большая инженерная тайна.

— Известно лишь, что это крутая израильская броня последнего поколения, которая у них есть. Она обеспечивает максимальную защиту, но все это только фразами и без цифр. Учитывая вообще концепцию танка, вообще максимальной защиты экипажа, то речь идет о действительно значительных показателях по максимальному количеству проекций, — считает Катков.

Военный аналитик Игаль Левин утверждает, что Меркава — это фактически небольшая крепость, в которой личный состав может спать и даже вытянуться в полный рост для сна.

— Нужно понимать, что Меркава принадлежит к школе западного военного машиностроения. Это ориентация на сохранение жизни экипажа. Тогда как советская об этом не задумывалась, потому что предполагалось, что война будет тотальная, ядерная, все равно сгорят в этой войне, там целые дивизии будут сгорать, что там думать об экипаже какого-то одного танка. Инженеры даже не задумывались об этом, чтобы экипажу было комфортно, или сохранить его жизнь, — отметил Левин.

Меркава разрабатывалась для уникальных условий небольшого Израиля, и даже ее подвеска — не лучший выбор для украинской почвы.

Вероятно, Израиль может продать танки в одну из европейских стран, которая в дальнейшем согласится передать Украине. Однако для этого необходимы дополнительные переговоры с союзниками.

— Возможно, Кипр получает Меркавы, и Т-80, которые у Кипра есть, а это 40 машин. Вероятно, Кипр будет готов продать их какой-то стране, которая потом поставит Вооруженным силам Украины, — предположил Николай Соломаха.

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