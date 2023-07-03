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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Танки Leopard 1A5 от Германии и Дании в ближайшие недели будут в Украине – Писториус

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

В ближайшие недели Украина получит от Германии и Дании десятки боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его словам, сейчас Германия предоставляет вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках Евросоюза.

— Десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере €2,7 млрд, который включает дальнейшее крайне необходимое вооружение, такое, как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, — рассказал Писториус.

Он также напомнил, что немецкие инструкторы продолжают помогать обучать украинских военных.

Танки Leopard 1A5 от Германии и Дании в ближайшие недели будут в Украине — Писториус

В мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.

Версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью. Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, которая была создана на основе системы современного Leopard 2.

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид в ближайшее время передаст Киеву четыре боевых танка Leopard 2.

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Источник: Rzeczpospolita

Война в Украине, Німеччина, Танки для Украины, Украина
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