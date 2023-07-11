Конструкція не схожа на жоден танк світу: на що здатен Меркава-3

Меркава – це ізраїльські основні бойові танки, розроблені в Ізраїлі, які випускаються з 1979 року. Розроблено чотири серійні варіації. Третя та четверта генерації танка перебувають на озброєнні ізраїльської армії з 2004 року.

В перекладі з івриту Меркава – це колісниця. Його конструкція унікальна та не схожа на жоден танк світу. Журналісти Фактів тижня розпитали військових експертів, на що здатні ці танки та про особливості Меркави-3.

– Пробито 22 машини, в яких боєкомплект здетонував лише у трьох. Загалом втрати безповоротні машин – це п’ять одиниць. Чотири від вогню ПТРК і РПГ, одна від підриву на фугасі. Загиблих танкістів на ці машини – приблизно 22 осіб, – розповів факти про другу ліванську війну, де було залучено близько 400 Меркав, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Експерти пояснюють низькі втрати серед особового складу конструкційними особливостями Меркави. Річ у тім, що це єдиний танк у світі, де двигун розташований спереду. Захисну роль виконує навіть третій паливний бак у передній частині танка.

– Оперений підкаліберний снаряд, чи осердя його, коли переходить із середовища однієї щільності в середовище з іншою щільністю. Він починає розвертатися або розбиватися на кілька частин. А потім за тим самим паливним баком далі йде вже двигун. І поки до боєукладання, поки до екіпажу… відстань від броні до бойового відділення близько 2 м. Це додатковий захист, – стверджує інструктор з експлуатації бронетанкової техніки Микола Соломаха.

Але пробити Меркаву – це вже надскладне завдання з зірочкою, оскільки точний склад броні танка – велика інженерна таємниця.

– Відомо лише, що це крута ізраїльська броня останнього покоління, яка в них є. Вона забезпечує максимальний захист, але все це лише фразами та без цифр. Враховуючи взагалі концепцію танка, взагалі максимального захисту екіпажу, то йдеться про дійсно значні показники з максимальної кількості проєкцій, – вважає Катков.

Військовий аналітик Ігаль Левін стверджує, що Меркава – це фактично невелика фортеця, в якій особовий склад може спати і навіть витягнутися на повний зріст для сну.

– Потрібно розуміти, що Меркава належить до школи західного військового машинобудування. Це орієнтація на збереження життя екіпажу. Тоді як радянська про це не замислювалася, тому що передбачалося, що війна буде тотальна, ядерна, все одно згорять у цій війні, там цілі дивізії згорятимуть, що там думати про екіпаж якогось одного танка. Інженери навіть не замислювалися про це, щоб екіпажу було комфортно, або зберегти його життя, – зазначив Левін.

Меркава розроблялася для унікальних умов невеликого Ізраїлю, і навіть її підвіска – не найкращий вибір для українського ґрунту.

Ймовірно, Ізраїль може продати танки в одну з європейських країн, яка надалі погодиться передати Україні. Проте для цього необхідні додаткові переговори з союзниками.

– Можливо, Кіпр отримує Меркави, і Т-80, які в Кіпру є, а це 40 машин. Напевно, Кіпр буде готовий продати їх якійсь країні, яка потім поставить Збройним силам України, – припустив Микола Соломаха.

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