Длилась почти три часа. В Кремле подтвердили встречу Путина с Пригожиным

После неудачного мятежа главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и командиры подразделений встречались с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле 29 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство РИА Новости.

Песков отметил, что встреча длилась около трех часов и всего в ней приняли участие 35 человек.

По его словам, Путин дал оценку вооруженному мятежу, который устроил Пригожин, и предложил вагнеровцам варианты трудоустройства.

Ранее о встрече Пригожина и Путина написало издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке.

По данным издания, по меньшей мере с пятницы, 1 июля, Пригожин находится в Кремле, куда его вызвали вместе с его главными командирами.

— Говорят, что он встретился с Владимиром Путиным, а также имел встречу с генералом Виктором Золотовым, командующим Росгвардии и одним из самых преданных последователей российского президента, и Сергеем Нарышкиным, главой российской внешней разведки, — говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по состоянию на 6 июля владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его боевики не находятся в Беларуси.

Вечером 23 июня Пригожин говорил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром. А уже вечером того же дня стало известно, что поход на Москву завершен, вагнеровцы разворачивается обратно в “полевые лагеря”. Уголовное дело против Пригожина в РФ должны были закрыть, а он должен был “уйти в Беларусь”.

Источник: Libération

Фото: скриншот

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