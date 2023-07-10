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Після невдалого заколоту ПВК Вагнера Путін та Пригожин зустрічались в Кремлі – ЗМІ

Після невдалого заколоту ПВК Вагнера Путін та Пригожин зустрічались в Кремлі – ЗМІ

Після невдалого заколоту ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин зустрічався з російським дикатором Володимиром Путіним в Кремлі.

Про це пише Libération з посиланням на джерела в західній розвідці.

За даними видання, щонайменше з п’ятниці, 1 липня, Пригожин перебуває у Кремлі, куди його викликали разом з його головними командирами.

– Кажуть, що він зустрівся з Володимиром Путіним, а також мав зустріч з генералом Віктором Золотовим, командувачем Росгвардії і одним з найвідданіших послідовників російського президента, і Сергієм Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки, – йдеться у повідомленні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що станом на 6 липня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин та його бойовики не перебувають у Білорусі.

Ввечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про марш справедливості.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А вже ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розветаються назад до “польових таборів”. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ повинні були закрити, а він мав “піти в Білорусь”.

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Джерело: Libération

Фото: скриншот

Володимир Путін, Кремль, ПВК Вагнера, Росія
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У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

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