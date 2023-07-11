Лидеры НАТО согласовали новые масштабные оборонные планы: Столтенберг озвучил детали

Лидеры Организации Североатлантического договора во время саммита в Вильнюсе согласовали новые масштабные оборонные планы, отражающие необходимость борьбы с такими угрозами, как Россия и терроризм.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 11 июля.

По его словам, члены НАТО одобрили “наиболее комплексные со времен холодной войны оборонные планы, направленные на борьбу с двумя ключевыми угрозами, перед которыми мы оказались: Россия и терроризм”.

— Согласно новым планам, НАТО имеет целью развернуть 300 тыс. военных в состоянии высокого уровня готовности, включая морские и воздушные силы, — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, для выполнения оборонных планов лидеры НАТО также одобрили новый план действий для наращивания оборонного производства, а также обязались тратить не менее 2% ВВП в год на оборону.

Столтенберг также сообщил, что НАТО убрало План действий по членству из требований к Украине. Блок пригласит Украину, когда с этим согласятся союзники и позволят условия.

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