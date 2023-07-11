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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Лідери НАТО узгодили нові масштабні оборонні плани: Столтенберг озвучив деталі

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Лідери Організації Північноатлантичного договору під час саміту у Вільнюсі узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби із такими загрозами, як Росія та тероризм.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 11 липня.

За його словами, члени НАТО схвалили “найбільш комплексні з часів холодної війни оборонні плани, спрямовані на боротьбу з двома ключовими загрозами, перед якими ми постали: Росія і тероризм”.

— Згідно з новими планами, НАТО має на меті розгорнути 300 тис. військових у стані високого рівня готовності, включно із морськими й повітряними силами, – підкреслив він.

За словами Столтенберга, для виконання оборонних планів лідери НАТО також схвалили новий план дій для нарощування оборонного виробництва, а також зобов’язались витрачати не менш як 2% ВВП на рік на оборону.

Столтенберг також повідомив, що НАТО прибрало План дій щодо членства з вимог до України. Блок запросить Україну, коли з цим погодяться союзники та дозволять умови.

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Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг, НАТО
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