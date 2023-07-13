Плохие новости для Путина: что пишут иностранные СМИ о результатах саммита НАТО в Вильнюсе

Двухдневный саммит в Вильнюсе укрепил связи государств-членов НАТО с Украиной, а также принес плохие новости российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявила аналитик Фрида Гитис в материале для CNN.

— И хотя лидеры НАТО официально не приглашали Украину присоединиться к Альянсу, они согласились увеличить военную мощь Украины и усилить свои обязательства, помогая ей отразить неспровоцированное вторжение России. В целом саммит в Вильнюсе — это демонстрация силы для друзей Украины, что приносит плохие новости российскому лидеру, — говорится в статье.

В то же время журналист The Guardian Дэн Саббах отмечает, что Зеленский был вынужден перестроиться, чтобы предотвратить ссору на саммите НАТО.

Разочарование президента из-за того, что Украина не получила четкого приглашения в Альянс, “грозило омрачить саммит и не могло остаться незамеченным западными лидерами”.

— Когда Зеленский прибыл на саммит в среду утром, стало понятно, что нужна некоторая перекалибровка, чтобы разочарование не переросло в ссору. Украинский президент выглядел серьезным и сдержанным на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и осторожно заявил, что благодарен Байдену, Конгрессу США и американскому народу, — говорится в материале.

В издании отмечают, что в конце концов Украина многого добилась на саммите в Вильнюсе.

— Обязательства всех членов G7 продолжать оказывать военную и экономическую помощь в долгосрочной перспективе, соглашение о начале программы обучения пилотов на западных самолетах F-16 с помощью 11 стран, пакет военной помощи в размере €700 млн от Германии и много других свежих обещаний, а также официальное обещание, что “будущее Украины в НАТО”, — пишет The Guardian.

Как пишет The New York Times, во время двухдневного саммита в Литве лидеры 31 страны-члена НАТО продемонстрировали единство в своей поддержке Украины перед лицом кровавого вторжения России.

В частности, лидеры анонсировали новую военную поддержку и пообещали, что Киев станет членом Альянса, — хотя они не дали ясности, когда и как именно это произойдет.

Однако в издании отмечают, что саммит также отразил дипломатические проблемы, присущие НАТО.

— Двусмысленная дипломатическая речь в заключительном коммюнике саммита по Украине — приглашение будет отправлено, “когда союзники согласятся и будут выполнены условия”, оставляя невысказанными условия — не скрывает серьезной напряженности среди членов Альянса, — говорится в статье.

По данным BBC, результаты саммита в Вильнюсе стали уроком для президента Зеленского, что “не всегда можно получить то, чего хочешь”.

— НАТО — во главе с Соединенными Штатами — не поддалось на требования Украины и выбрало стратегическую осторожность вместо автоматического ускоренного пути к членству в Альянсе. Поэтому для президента Зеленского это, возможно, дипломатическая проверка реальности, что внутриполитическое давление на Западе начинает сказываться, и это будет определять глобальную политическую среду, в которой ему теперь придется действовать, — говорится в материале.

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