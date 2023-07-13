Погані новини для Путіна: що пишуть іноземні ЗМІ про результати саміту НАТО у Вільнюсі

Дводенний саміт у Вільнюсі зміцнив зв’язки держав-членів НАТО з Україною, а також приніс погані новини російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявила аналітик Фріда Гітіс у матеріалі для CNN.

– І хоча лідери НАТО офіційно не запрошували Україну приєднатися до Альянсу, вони погодилися збільшити військову міць України і посилити свої зобов’язання, допомагаючи їй відбити неспровоковане вторгнення Росії. Загалом саміт у Вільнюсі – це демонстрація сили для друзів України, що приносить погані новини російському лідеру, – йдеться у статті.

Водночас журналіст The Guardian Ден Саббах зазначає, що Зеленський був змушений переналаштуватися, щоб запобігти сварці на саміті НАТО.

Розчарування президента через те, що Україна не отримала чіткого запрошення до Альянсу, “загрожувало затьмарити саміт і не могло залишитися непоміченим західними лідерами”.

– Коли Зеленський прибув на саміт у середу вранці, стало зрозуміло, що потрібне деяке перекалібрування, щоб розчарування не переросло у сварку. Український президент виглядав серйозним і стриманим на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і обережно заявив, що вдячний Байдену, Конгресу США та американському народу, – йдеться у матеріалі.

У виданні наголошують, що зрештою Україна багато чого домоглася на саміті у Вільнюсі.

– Зобов’язання всіх членів G7 продовжувати надавати військову та економічну допомогу в довгостроковій перспективі, угода про початок програми навчання пілотів на західних літаках F-16 за допомогою 11 країн, пакет військової допомоги в розмірі €700 млн від Німеччини і багато інших свіжих обіцянок, а також офіційна обіцянка, що “майбутнє України в НАТО”, – пише The Guardian.

Як пише The New York Times, під час дводенного саміту в Литві лідери 31 країни-члена НАТО продемонстрували єдність у своїй підтримці України перед обличчям кривавого вторгнення Росії.

Зокрема, лідери анонсували нову військову підтримку і пообіцяли, що Київ стане членом Альянсу, – хоча вони не дали ясності, коли і як саме це станеться.

Однак у виданні наголошують, що саміт також відобразив дипломатичні проблеми, притаманні НАТО.

– Двозначна дипломатична мова в заключному комюніке саміту щодо України – запрошення буде надіслано, “коли союзники погодяться і будуть виконані умови”, залишаючи невисловленими умови – не приховує серйозної напруженості серед членів Альянсу, – йдеться у статті.

За даними BBC, результати саміту у Вільнюсі стали уроком для президента Зеленського, що “не завжди можна отримати те, чого хочеш”.

– НАТО – на чолі зі Сполученими Штатами – не піддалося на вимоги України і обрало стратегічну обережність замість автоматичного прискореного шляху до членства в Альянсі. Тож для президента Зеленського це, можливо, дипломатична перевірка реальності, що внутрішньополітичний тиск на Заході починає даватися взнаки, і це визначатиме глобальне політичне середовище, в якому йому тепер доведеться діяти, – йдеться у матеріалі.

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